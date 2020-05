Kommunikations-Kommandobrücke

Sie managt gemeinsam mit Ursula Novotny und Alexander Kleedorfer die interne und externe Kommunikation der Gruppe in acht Märkten. Novotny fungiert als Head of Communications International und Kleedorfer als Head of External Communications National. Neben Public Affairs und Corporate Social Responsibility gehören auch Positionierungsaufgaben in das Pouvoir der Holding-Kommunikationsabteilung. Mattes und Kleedorfer sind seit 2007 in der damals gegründeten Finanzholding, der Telekom Austria Group tätig. Novotny ist seit 2000 für mobilkom austria tätig und war zuletzt für Produkt-PR und Internal Media verantwortlich.



atmedia.at