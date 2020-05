KochAbo macht Andi Knoll zum Marken-Botschafter

Knoll wird ab Ende Dezember in der via TV, Print- und Online-Medien geführten Kampagne zu sehen sein. Außerdem übernimmt er unmittelbar auf KochAbo.at die Zielgruppen-Kommunikation. Sein Einsatz soll der Marke Wiedererkennung und Einzigartigkeit verleihen. Umgekehrt schafft es die Marke auf diesem Wege näher an die Ö3-Hörer. Knoll ist seit 1994 für den Sender als Moderator in den verschiedensten Formaten on Air.



Die Zusammenarbeit zwischen KochAbo und Knoll begann offiziell im Sommer 2012. Der Moderator ist der Off-Sprecher im ersten TV-Spot des Lebensmittel-Lieferdienstes.