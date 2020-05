Kobza und Wagner gründen Integra Performance

Kobza ist Eigentümer von Kobza Media und darüber an der Werbeagentur Lowe GGK, an der PR-Agentur kobza integra, ab dem Consulting-Unternehmen MarkenStern und am Inkubator First Love Capital beteiligt.



Wagner ist Investor, Serial Entrepreneur und CEO von i5invest. Seine Spuren führen mit 123people, tripwolf, adaffix oder Wikitude durch die ganze österreichische und die halbe globale Online-Welt.



Messbare und eindeutige Wirkung, das Mantra des Performance Marketing, ist auch das Leitprinzip der Wagner-Kobza-Gründung.