Knöpfe für Lieblingsorte

int // Irgendwann wird tripwolf auch die Teleportation an die ausgelobten Urlaubsziele anbieten. Bis es soweit ist, werden die Services sukzessive verbessert. Wie eben jetzt. Schnelligkeit und Usability wurden optimiert. Das Rating wurde auf das "Entweder-oder"-System mittels eines "I like it"-Button für Lieblingsorte reduziert. Effekt: die gewählten Orte erhalten in einem internen Ranking bessere Plätze und werden in der Rubrik "not to miss" ausgewiesen. Und die Funktionalitäten im "Notizbuch" wurden vereinfacht.