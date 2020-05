Knauss gegen Maier, eine Werbe-Duell

Die Kampagne verfolgt zwei Ziele: die Markteinführung der, dem Vertrieb und Vermarktung durch den Sportartikel-Einzelhändler vorbehaltenen Bekleidungslinie und die Stärkung der regionalen Händler in Österreich.



Daraus resultiert der Media-Einsatz. Die tragende Achse der Kampagne ist ein TV-Spot sowie Plakate und Point-of-Sale-Materialien. Die Regionalisierung dieser Kommunikation soll in Ostösterreich mittels Print-Inseraten und in Westösterreich mittels Hörfunk-Spot gewährleistet werden. Der Radio-Flight in lokalen Sendern des definierten Kommunikationsgebietes läuft von 26. November bis 15. Dezember 2012. In dem Spot gibt Knauss Witntersport-Tipps: