Klosterfrau Healthcare-Etat für Lobster

Der Werbe-Etat-Vergabe erfolgte per Bieter-Wettbewerb. In diesem setzte sich Lobster gegen drei Mitbewerber durch.



Laut Ulrich Sekotill, Geschäftsführer von Kloster Healthcare Österreich, überzeugte die Agentur in der zweiten Runde des Pitches durch eine "optimierte, noch ungewöhnlichere und eingeständigere Idee" und warf dafür das in der ersten Runde präsentierte Konzept über den Haufen.



Robert Weber, Manging Partner und Chef-Kreativer der Agentur, arbeitet nun mit einem Auftraggeber, wie er sagt, "dessen Entscheidungsprozess der Etat-Vergabe total transparent und offen ablief".