Klinser-Kammerzelt avanciert

Klinser-Kammerzelt besetzt eine neugeschaffene Position in der aus Initiative und UM PanMedia bestehenden Agenturgruppe. Die damit ein, wie signalisiert wird, "weiteres Zeichen für den starken digitalen Fokus" setzen will.



Klinser-Kammerzelt managt in ihrer Funktion sämtliche Digital-Agenden der genannten Agenturen sowie von FastBridge, der bislang von ihr geführten Unit von IPG Mediabrands Österreich. Sie begann ihr berufliche Laufbahn bei FastBridge im Jahr 2005 und kehrt nach mehrjähriger Online-Marketing- und Social-Media-Tätigkeit für die ehemalige Mobilfunk-Marke Orange Austria im August 2012 in die Unit und die Agenturgruppe zurück.