Kleine Zeitung entwickelt iPad-App weiter

atDie Kleine Zeitung aktualisierte und erweiterte die erste Version der verfügbaren iPad-App. So wurde das Design der Medien-App verbessert und im Zuge dessen deren Darstellung auf die Display-Darstellung des Endgerätes hin optimiert. Damit sollen visuelle Wahrnehmungseffekte in der Leserschaft erzielt werden. Auf der redaktionellen Ebene wurde die App um einen Überblick über die wichtigsten, täglichen Nachrichten, in deren Aufbereitung Videos und Fotoserien inkludiert sind, erweitert.