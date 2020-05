Kleine Zeitung belohnt Kommunikationsverhalten-Auffällige

atNicht ADHS lautet in diesem Fall die Diagnose sondern "Blickfang", "Imagekaiser" und "Publikumsliebling". Die Auffälligen und Originellen kommen aus dem Employer Branding und werden mit dem Kleine Zeitung Job & Karriere Award 2012 ausgezeichnet. Es sind die Stellen-Inserate und -Anzeigen der Tageszeitung, die mit diesem Preis einer akzentuierten Betrachtung unterzogen werden sollen. Und deren Leistungsfähigkeit in der Zeitung sowie in der Perzeption im Arbeitsmarkt und als Werbemittel.