Kia-Testfahrer bringen Obdachlosen Essen

atEine CSR-Promotion realisierte Kia im Rahmen der Vienna Autoshow. In dieser Corporate Social Responsibility - sofern dieser Begriff maximal gedehnt wird - Promotion konnten Interessenten oder Kunden der Automarke virtuelle Testfahrten direkt am Messestand machen. Jede absolvierte Testfahrt, so lautet das Kia-Versprechen, "konvertiert" in einer Essensspende für Obdachlose an die Caritas. 1.830 gemachte Testfahren müssen nun in exakt die selbe Zahl an warmen Mahlzeiten umgemünzt werden.