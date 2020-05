Ketchum Publico buzzt Sony Xperia Go Challenge

"Die erste Million ist die schwerste", reflektiert Ketchum Publico-Geschäftsführerin Saskia Wallner diese Entwicklung der YouTube-Views, die für sie als Beweis gelten, dass "Storytelling die Zukunft der PR" ist.



Basis dafür war eine Befragung der Mitglieder der A1-Facebook-Community. Deren Grösse im zweiten Quartal 2012, das Fundament und die Echokammer der als Social Media Buzz Kampagne ausgewiesenen Kommunikationsarbeit, ist nicht mehr nachvollziehbar.



Die Eine-Million-Views basieren auf einer integrierten Kampagne, in der Social Media-Wege und klassische Kommunikationskanäle miteinander verschränkt wurden. Laut Agentur wurde mittels "klassischer Medienarbeit-Blogger-Ansprache und der Nutzung unterschiedlicher Social Media-Kanäle Buzz erzeugt". Blogger wurde im Zuge dieser Kampagne zum Verfassen von Testberichten im Sinne von A1 gewonnen. Diese Integration begeistert die Jury des Staatspreis PR.



Um den Buzz, der jetzt acht Monate wirkt, auszulösen, setzte Ketchum Publico auf On- und Offline-Seeding.



Ein Resumee aus diesen Kommunikationswirkungserfahrungen kommt dazu von Klaus Kraigher, Senior Consultant der Agentur: "Für die per PR verbreiteten Fakten und Informationen zu Unternehmen und Produkten begeistern sich die wenigsten Medienkonsumenten. Es gilt vielmehr Geschichten zu entwickeln, die Menschen wirklich interessieren und ihre Emotionen ansprechen".



