Kernfusion

at // PKP proxmitiy und BBDO verschmelzen. Fred Koblinger, CEO der BBDO Holding Austria, dazu: "Die Anforderungen der Unternehmen und Marken an eine Werbeagentur werden immer umfangreicher. Wir folgen dem Anspruch unserer Kunden, dass eine Werbeagentur sämtliche Disziplinen der werblichen Kommunikation effizient beherrschen muss." Josef Mayerhofer, geschäftsführender Gesellschafter, ergänzt: "BBDO mit internationalem Markenartikel- und Branding-Know-How und PKP erfüllen gemeinsam die Anforderung an eine zeitgemäße Agentur in idealer Weise."