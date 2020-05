Kayak übergibt Posch Regionsmanagement

Poschs vor ihm liegenden Aufgaben drehen sich um die Expansion von Kayak einerseits und dem Billig-Flüge-Angebot swoodoo andererseits. Er berichtet an Christian Saller, dem für das gesamteuropäische Geschäft verantwortlichen Manager bei Kayak.



Posch war bei HolidayCheck als Head of Commerce für den Online-Vertrieb von Hotel- und Pauschalreise-Produkte in der DACH-Region verantwortlich. Zuvor arbeitet er als Head of Product von ebookers in der Marktregion. Er begann seine Touristik- und Airline-Business-Karriere in Vertriebs- und Verkaufsjobs bei British Airways und L'tur.