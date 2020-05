Karriere.at macht sich besser

Rund um die Jobsuche, klarerweise dem Herzstück des Marktplatzes, wurde die visuelle Ebene, die Haupttransporteur sekundärer Wahrnehmungsqualitäten ist, so entwickelt, dass Karriere.at als Plattform mit Premium-Qualitätsniveau eingeordnet werden kann. Dabei wurde ein Gestaltungsweg eingeschlagen, der der Karriere.at-Nutzung via Tablets entgegenkommt.



Die Service-Expansion dreht sich konsequent um Arbeitgeber und Arbeitsuchende. Unternehmen bekommen mehr Breite und Tiefe für ihre Employer Branding- und Recruiting-Präsenz zur Verfügung gestellt. Kern-Feature dieser Erweiterung ist die Integrierbarkeit von Videos in die Eigenpräsentation von Betrieben.



Jobsuchende können ihre Karriere.at-Profile mit anderen Social Network-Profilen verknüpfen, um beispielsweise in diesen Netzwerken direkte Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern anonym zu eruieren.



atmedia.at