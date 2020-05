Jumio stärkt sich mit Pionieren

Letzte Entwicklungsphase

Mark Britto entwickelte das Payment-System von Amazon mit auf, gründete das von Amazon übernommene accept.com und ist Aufsichtsrat der eBay-Tochter billmelater.



Mit Maarten Linthorst, einem ehemaligen NASA-Partner, holte sich Mattes einen Mann zur Seite, der 1969 erstmals zwei Server miteinander verband und der später das technische Fundament für weltweite Kreditkarten-Transaktionen legte.



Dem Jumio-Gremium gehört darüber hinaus noch Björn Evers, CEO von Pokerlistings.com und CasinoGuide.com sowie der für KPMG Österreich tätige Unternehmensberater Thomas Jungreithmeir an.



Jumio befindet sich mittlerweile in der letzten Entwicklungsphase und soll in der ersten Hälfte dieses Jahres in den USA starten.



