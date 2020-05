Joachim Feher verkleidet sich als Santa GRP

atJoachim Feher als Engel. Mit Heiligenschein, goldenen Flügel und goldenen Schuhen. Oder im Wichtel-Kostüm. Der MediaCom Wien-CEO macht drei Anläufe, um beim vierten Versuch den saison-adäquaten Aufzug zu wählen: jenen des Weihnachtsmanns inklusive Falsch-Bauch. So gewandet macht sich Feher auf die "Jagd nach den Weihnachts-GRPs*". Und die kommen in den MediaCom-Sack, der gut verschnürt und behütet in Pinkafeld seiner eigentlichen Bestimmung übergeben wird. Eine MediaCom-Video-Weihnachtsgeschichte mit Santa Joachim: