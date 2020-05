Jingle Bells im Rennschlitten

chEin Schlitten mit einem Rennfahrer am Steuer ist ein Garant dafür, dass auch den Rentieren keine Luft zum Singen bleibt. BMW Schweiz übersetzte ein gängiges Weihnachtsklischee - dem Weihnachtsmann mit seinem Schlitten - in seine Welt. In diesem Fall ist der gut motorisierte Schlitten ein BMW M135i mit Martin Tomczyk, der in der Rennserie DTM fährt und siegt, am Steuer und vier singenden Fahrgästen, die noch dazu geübte Sänger sind, die "Weihnachtsgeschichte". Und weshalb sich Jingle Bells so seltsam anhört, lässt sich ziemlich gut nachvollziehen und schaut so aus: