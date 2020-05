Jakobs übernimmt Handelsblatt-Chefredaktion

Jakobs kündigt "die zweite Phase unserer Qualitätsoffensive" an, die sich "noch stärker auf thematische Schwerpunkte und mehr journalistische Vielfalt konzentrieren" wird. Und bei Handelsblatt Online lautet die Entwicklungsstrategie in Jakobs Diktion so: "Das Projekt 2012 hieß Reichweite. Das Projekt 2013 heißt: bezahlen."



Das Medien-Unternehmen wird in diesem Jahr das Handelsblatt Online-Portfolio um "Pay-Dienste" erweitertn. "Der Start der neuen digitalen Tageszeitung Handelsblatt Live Ende Februar sei ein weiterer wichtiger Schritt. Damit vertiefen und ergänzen wir das bisherige Angebot und sprechen eine junge Zielgruppe an", skizziert Jakobs.



Jakobs war elf Jahre für die Süddeutsche Zeitung, davon mehrere Jahre als Chefredakteur von Sueddeutsche.de, tätig sowie für die Medienberichterstattung der Tageszeitung verantwortlich. Davor arbeitete er unter anderem achteinhalb Jahr für das Nachrichtenmagazin Spiegel.



Steingart über Jakobs: "Ich habe mit ihm viele Jahre beim Spiegel erfolgreich zusammengearbeitet. Und ich habe in jungen Jahren unter ihm gelernt. Jakobs war nämlich als Mittzwanziger bereits Chefredakteur einer Medienzeitschrift innerhalb der Verlagsgruppe Handelsblatt, und ich war sein Volontär.



