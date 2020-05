Internet-Werbeerlöse um 18 Prozent höher

us9,26 Milliarden US-Dollar Internet-Werbeerlöse weisen der IAB und PwC für das dritten Quartal und den US-Markt aus. Im Vergleich zum vorhergehenden zweiten Quartal wuchsen diese Werbe-Investitionen um sechs Prozent. Und in Relation zum dritten Quartal 2011, in dem 7,8 Milliarden Dollar in Online-Werbung investiert wurden, markiert dieses Investitionsniveau einen 18-Prozent-Zuwachs und wie der IAB kommentiert, ein "historisches Hoch".