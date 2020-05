International Herald Tribune wird International New York Times

Online machte die New York Times Company diesen Schritt bereits. Hier erscheint die International Herald Tribune mittlerweile als Global New York Times.



Das Print-Rebranding ist für einen "späteren Zeitpunkt in diesem Jahr" anberaumt.



Konsequenter wird das Medienunternehmen die New York Times auf diese Weise globalisieren und für Zielgruppen außerhalb der USA aufbereiten.



Thompson begründet dieses anstehende Rebranding mit einer Evaluierung der beiden Medienmarken, die das durchaus auf der Hand liegende Ergebnis brachte, dass in einer digitalisierten und globalisierten Medienwelt mit der New York Times ökonomisch nachhaltiger zu agieren sei als mit der bisherigen Zwei-Marken-Strategie.



Denn die digitale Revolution, erklärt Thompson, verwandelte die New York Times von einer amerikanischen Tageszeitung in eine weltweit führende Medienmarke und einen anerkannten News-Lieferanten.



Die International Herald Tribune hatte bis 2013 eine 125-jährige Geschichte als Zeitung.