InMobi baut DACH-Business aus

de, at, chDas Mobile Advertising-Network InMobi verstärkt seine Geschäftstätigkeit in den Märkten Deutschland, Österreich und Schweiz und besetzt zwei Verkaufspositionen. Jens Oberbeck, der von Vibrant Media kommt, fungiert als Head of Sales und Florian Brandt als Sales Manager. Beide arbeiten von Hamburg aus für InMobi.