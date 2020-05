Infoscreen gibt sich Infoscreen-Schrift

Infoscreen, also die Typo, hat sowohl auf großen U-Bahn-Stationen-Screens wie auch auf kleinen Screens in Straßenbahnen und Bussen zu funktionieren. Und nicht die Informationsaufnahme durch Fahrgäste und Passanten zu blockieren.



Was daraus wurde spiegeln folgende Beispiele wider. Infoscreen, also wieder die Schrifttype, kommt ohne Serifen aus, weist angepasste Stärken und reduzierte Flächigkeiten auf. Darüber hinaus sollte die Schrift ökonomisch sein und zu keinen Textreduktionen führen.



Das ist geglückt, attestiert Infoscreen-Geschäftsführer Franz Solta ebenso wie, dass die "Schrift auch aus großer Distanz sehr gut lesbar ist". Und das kommt dem Medium und dessen Inhalten wieder zugute.