Infoscreen expandiert oberirdisch

atInfoscreen erweitert das bislang aus der Wiener U-Bahn bekannte Medien-Angebot. Bildschirme, die das Informationsprogramm transportieren, kommen nun auch in Straßenbahnen zum Einsatz. Dadurch kann Infoscreen über Wien hinaus expandieren. Nach 100 2012 in sogenannten Ultra Low Floor-Straßenbahn-Garnituren installierten Bildschirmen gehen 2013 weitere 300 Screens auf Sendung. Der Werbeträger steht künftig nicht nur in Wien sondern auch in Eisenstadt, Graz, Klagenfurt, Innsbruck und Linz zur Verfügung.