Dass die heimischen Banken Geld zur Sanierung erhalten und der ORF nicht, goutiert Generaldirektor Alexander Wrabetz nicht. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrer Wochenendausgabe vermerkt, gibt Wrabetz der "neuen Regierung einen Teil der Schuld an der Misere des öffentlich-rechtlichen Senders" denn "im Vergleich zu den Banken fühlt sich der ORF vom Staats im Stich gelassen". Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29. November, Seite 41