Ikea-Kampagne von point of origin

Die Ikea-Kampagne läuft unter dem Projektnamen "Home". An deren Beginn standen Workshops und Brainstormings in denen mit den bereits tätigen Lehrlingen und Auszubildenden ermittelt wurde, wie sich das Arbeitsleben bei Ikea anfühlt. Aus den sich dabei ergebenden Begriffen wurde mit der österreichischen Band Deckchair Orange ein Song komponiert. In Wien und München wurde ein Video daraus.



Das 2:42 Minuten lange Video wird in Österreich und in Deutschland eingesetzt. Die beteiligten, jungen Mitarbeiter fungieren weiters als Multipliktoren und Initiatoren eines viralen Flows in sozialen Medien.

atmedia.at