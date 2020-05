Ice-Watch sponsert Skispringer Loitzl

Loitzl begann die laufende Skisprung-Saison mit geschwärztem Helm und freiem Sponsor-Platz. Diesen besetzt die Uhren-Marke seit der Vierschanzentournee. Und Glücksgriff für Ice-Watch, da Loitzl in dieser Saison sowohl gemessen an seinen Ergebnissen der vergangenen zwei Skisprung-Saisonen als auch am derzeitigen Gesamtniveau des ÖSV-Teams ein überdurchschnittliches Leistungsniveau aufweist.



" Wolfgang ist ein exzellenter Skispringer und sehr sympathisch. Er ist unkompliziert, lustig, spontan und passt daher extrem gut zur Marke Ice-Watch", erklärt Fritz Schneider, dem Geschäftsführer von FSI, einem Unternehmen das für den Generalvertrieb der Uhrenmarke in Österreich verantwortlich ist, welcher Imagetransfer zwische Loitzl und Ice-Watch mit diesem Sponsoring, abgesehen von der öffentlichen Wahrnehmung, hergestellt wird.



