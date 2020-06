"i24News": Neuer Nachrichtensender aus Israel

"i24News" sei vergleichbar mit " Al-Jazeera aus einem demokratischen Land". Ziel sei es, " Israel mit der Welt zu verbinden und die Welt mit der israelischen Gesellschaft". Der Sender könne online auf der Webseite verfolgt werden und solle auch über Kabel- und Satellitenfernsehen in Europa, Afrika, im Nahen Osten und Asien angeboten werden. Von 2014 an solle er auch in den USA eingeführt werden.

In einem 1.500 Quadratmeter großen, hochmodernen Newsroom mit Blick auf das Mittelmeer im Hafen von Jaffa bei Tel Aviv arbeiten etwa 150 Journalisten. Im TV-Bereich sei es "der einzige Newsroom in der ganzen Welt, in dem Journalisten in einem Raum in drei Sprachen arbeiten", sagte Melloul. Die Mitarbeiter seien jüdisch, muslimisch, drusisch und christlich. Sie stammten aus insgesamt 35 Staaten.