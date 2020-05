HRS vermarktet Last-Minute-Zimmer via App

Die Sortimentsbreite erstreckt sich über Hotels in 40 europäischen Städten und in die Zimmer-Qualitätskategorien Deluxe, Design, Business und Budget.



Weiters werden die Zimmer zu eine "Mindestrabatt von 30 Prozent" über die Hotels Now-App abverkauft. Eingebettet ist das Produkt-Angebot in Inhalte, die sich auf die jeweilige Destination beziehen und die Last-Minute-Bucher mit einem Grundstock an örtlicher Infrastruktur wie Gastronomie, Bars, Einkaufs- und Veranstaltungsverweise versorgen.



Die App weist die obligatorischen Social Media-Schnittstellen auf.



atmedia.at