Hornbach launcht Online-Shop auf Hornbach.at

Der Hornbach.at-Online-Shop setzt auf die größtmögliche Integration der Märkte. Eine Umgehung des stationären Vertriebs soll vermieden werden. Der Shop ist als zusätzliches Kunden-Service eingerichtet. Als vollwertige Vertriebslinie scheint der Einzelhänder den Shop nicht etablieren zu wollen.



Der Shop soll jene Kunden ansprechen, dessen Kaufzeit knappest bemessen ist und für die Convenience an erster Stelle steht. Das ist ein, wie Stefan Goldschwendt, Hornbach Österreich-Geschäftsführer erklärt, explizites Ziel dieser "Neueröffnung".



Dazu transformierte das Unternehmen den einstigen Katalog mit den Produkten und den diesebezüglichen Spezifikationen durch die Anbindung an ein Bestell-System und eine Logistik-Kette in ein Shop.



Zu der Produkt-Präsentation bekommen Hornbach.at-Kunden eine Merkliste für die sie interessierenden Waren zur Verfügung gestellt, die wiederum versendet und geteilt werden kann. Im Forum "Stammtisch" wird Know-how untereinander ausgetauscht. Darüber hinaus erklären Profis in Filmen der Hornbach Meisterschmiede was sie für handwerkliche Fertigkeiten in Projekten, mit Werkzeugen und Materialien benötigen.



atmedia.at