Hornbach, der Heimwerker-Gott und alle Projekt-Gläubigen

de, at"Und jetzt Du." Mit dieser Aufforderung wendet sich Hornbach in den kommenden Wochen an seine Zielgruppe, die in schneefreie Gärten aufbricht und die im Winter geplanten Heimwerker-Projekte umsetzen möchte. Der Frühjahrswerbeflight der Einzelhandelsmarke beginnt. Und darin geht es primär um das Inspirieren und Anstecken.