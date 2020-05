Hommage an den berühmtesten "Halbstarken"

Er war ein „Berliner Junge“, der aus bescheidenen Verhältnissen stammte und als Schauspieler ein internationaler Star wurde. Am 3. März 2003 starb Horst Buchholz, gezeichnet von Depressionen und Alkohol.

Christopher Buchholz hat seinen Vater in seinen beiden letzten Lebensjahren begleitet und einen filmischen Dialog mit ihm begonnen. Es ist ein Herantasten an einen Menschen voller Widersprüche, ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen einem Vater, der sich langsam aufgibt, und einem Sohn, der das nicht akzeptieren will. Der Film zeichnet aber auch das Psychogramm einer bewegenden Familiengeschichte, für die Buchholz’ Ehefrau Myriam Szenen aus ihrem Super-8-Archiv zur Verfügung stellt. „Horst Buchholz ... mein Papa“ zeigt die Innenansicht einer Familie, deren Mittelpunkt ein ebenso liebenswerter wie störrischer Weltstar war (21.50 Uhr, 3SAT).