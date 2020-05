Home ordnet Gesellschafter- und Unternehmensstruktur

Zum Führungsteam der Agentur gehört neben den beiden genannten geschäftsführenden Gesellschaftern der Client Service Director David Stephan und Dieter Weidhofer. Er war bis Jahresende 2012 geschäftsführender Gesellschafter von Home Direct und mit 28 Prozent an dieser Agentur beteiligt. 72 Prozent gehörten FMF Marketing.



Darüber hinaus beteiligten sich Zganjer und Matthies mit 75,1 Prozent am in Wien ansässigen IT-Dienstleistungsunternehmen Digital Media Support. Dort führend Christian Spath und Georg Sattler die Geschäfte. Beide agieren bei Home Digital Full Service wiederum als Marketing- und Technik-Verantwortliche.



