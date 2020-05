Hofer wechselt von Epamedia zu Santander

In Hofers Verantwortungsbereich fällt die externe Konzernkommunikation und das Stakeholder-Management von Santander. Er trat seine Kommunikationsmanagement-Funktion, die im Zuge einer Neuordnungen der Konzernkommunikation geschaffen wurde, im Mai 2013 an.



Hofer war zuletzt im Key Account Management von Epamedia tätig und ist grundsätzlich ein Telekom-Experte mit über zehnjähriger Laufbahn in der Telekom-Branche. Er arbeitete über elf Jahre in der A1 Telekom Austria AG.



atmedia.at