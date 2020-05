Hochegger im Puls 4-Interview

Er ließ sich von Puls 4-Chefredakteur Jürgen Peindl interviewen. Das Gespräch zeigt uns der Sender am Montag, dem 24. Oktober, in Pro und Contra - der AustriaNews Talk. Danach wird im Studio zu den "dunklen Geheimnissen der Republik" diskutiert.



Dass Hochegger im TV bei Puls 4 und nicht im ORF auftritt, hat, so die berechtigte Vermutung, mit dessen politischen Verstrickungen quer durch alle Parteien und der Diplomatie-Pflicht am Küniglberg zu tun.



