Hilzensauer leitet FindMyHome.at-Marketing

Als Marketingleiter verantwortet Hilzensauer nun die gesamte Endkonsumenten- und Geschäftskunden-Kommunikation, der Konzeptionierung und Textierung sowie die interne Projekt-Koordination. Darüber hinaus gehört die Erweiterung des Partner-Portfolios in seinen Managementbereich.



Hilzensauer war im Jänner 2012 zu FindMyHome.at gestossen. Seither fielen die Unternehmenskommunikation, Kooperationen sowie die Partner-Akquisition in seinen Aufgabenbereich. Er war davor Texter und in Agenturen wie Rahofer Salzburg, Draftfcb+Partners und TBWA Wien und in dieser Rolle in Kommunikationsprojekte für Auftraggeber wie Palfinger, Zipfer, Pedigree, BMW CEE, VarioHaus und die Verbund AG eingebunden.



