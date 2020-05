atDas österreichische Kindermode-Label Herzilein geht daran, seine Bekanntheit und öffentliche Wahrnehmung auszubauen. Dafür soll Eva Nahrgang mit ihrer Agentur PR-Atelier sorgen. Ihre Arbeit soll Arbeit in den beiden Herzilein-Geschäften in und dem Näh-Cafe in Wien machen und die Nutzung von Herzilein-Wien.at und Herzilein-Stoffwerkstatt.at steigern.