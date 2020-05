Herzensbrecher und Pocussion, das Letzte!

atDer Valentinstag ist vorüber. Und weil der Tag so romantisch war, gehen wir jetzt zur Tagesordnung über. Dem gegenseitigen Herzenbrechen. Dem Alltag zwischen Mann und Frau und Frau und Mann. Der Frühling versteckt sich zwar noch tief im Schnee. Aber er kommt Ladies and Gentleman. Zuvor sei euch folgende Arbeit, bei der Ashton Kutcher seine Hand und möglicherweise seine Erfahrung mit Demi Moore oder Mila Kunis ins Spiel gebracht hat, ans Herz gelegt: Zehn Wege wie man ein Herz bricht, heißt das Stück. Die Zeitlupe intensiviert die Brüche. Danach und zur Versöhnung: Musik! Also Percussion. Streng genommen ist es Pocussion. Denn der Herr Musiker trommelt auf, na ja, seht selbst. Und denkt euch euren Teil!