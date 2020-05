Herrgesell verlässt RTL Group

eu, atOliver Herrgesell, seit Jänner 2006 für RTL Group tätig, wird den TV-Konzern verlassen und will den erfolgten Wechsel an dessen Spitze auch nutzen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Der Österreicher war zuletzt Executive Vice President Corporate Communications, Public Affairs & Marketing sowie Chairman of the Corporate Responsibility Council.