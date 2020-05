Helvetia übergibt Lang die Marketingleitung

Als Marketingleiterin berichtet Lang künftig an den Marketing- und Vertriebsvorstand Werner Panhauser. Auch in der Skandia Austria Holding war sie Marketingleiterin. Lang ist bereits seit 26 Jahren für und in Finanzdienstleistungsunternehmen tätig.



Lang wird gemeinsam mit Florian Matscheko unter anderem die seit Mitte des Jahres 2012 betriebenen Social Media-Aktivitäten weiter entwickeln.



atmedia.at