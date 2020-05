Heinekens Crowdsourcing-Zielgruppen-Analyse endet

intDie 60+ Challenge von Heineken geht in eine entscheidende Phase respektive nähert sich dem Ende der Analyse- und Ideenfindungszeit. Am 28. Februar 2013 endet die Einreichfrist. Bis dahin sollten alle Beiträge, die der Erforschung einer, man kann es ruhig sagen, atypisch attraktiven Zielgruppe und zwar Menschen ab 60 Jahren dienen, in der Ideas Brewery eingelangt sein um sich der Bewertung durch eine Jury zu stellen.