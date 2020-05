Heineken braucht Ideenbrauer und Zielgruppenschauer

intHeineken, 2013 140 Jahre geworden, wendet sich einer, in verschiedenen Weltgegenden immer grösser werdenden Zielgruppe zu: Menschen ab 60 Jahren. Und da in Kreativ-Agenturen gemeinhin geringes Interesse an dieser kaufkräftigen Altersgruppe besteht, initiiert der Konzern The 60+ Challenge, einen gut dotierten Marktforschungswettbewerb. Aus den dadurch gewonnenen Einblicken sollen Produkte und Produktideen für eine anspruchsvolle Zielgruppe entstehen.