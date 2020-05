Havas Media wird Realität

at, intAb 24. Jänner 2013 firmieren die bislang unter MPG und Media Contacts geführten Media-Agenturen von Havas unter Havas Media. Von dieser Umbenennung und der damit verbundenen Integration des getrennt geführten klassischen und digitalen Media-Geschäfts sind Niederlassung des Konzerns in 126 Märkten betroffen. In Österreich tritt Havas Media Austria die Nachfolge von MPG und Media Contacts an.