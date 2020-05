Hausfreunde und Kammermusik

artMusiziert am bevorstehenden Wochenende zur Abwechslung mal, statt zu kochen. Oder kocht nachher. Denn ihr könntet einmal in der Küche, im Bad oder im Wohnzimmer miteinander Musik machen. Ohne Instrumente zu brauchen. Wie das geht, seht ihr im folgenden Video Music for one apartment and six drummer. Das zwar schon ein wenig angegraut ist, jedoch die Basis-Arbeit zum Spielfilm Sound of Noise war.