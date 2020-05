Handelsblatt Live, digitale Tageszeitung drei Mal täglich

Redaktionell wird in der App mit Video-Formaten, Realtime-Kursen, Hintergrund-Berichterstattung und Kommentaren gearbeitet. Markus Koch liefert von der Wall Street in New York einen tägliche Videobericht. Bert Rürup ist in einem "Faktencheck" zu sehen.



Handelsblatt Live ist ein Paid Media-Angebot. Das Wochen-Abonnement kostet 9,99 und das Monatsabo 39,99 Euro. Das sind Preise für Zeitung-Nichtabonnenten. Handelsblatt-Subskripienten können ihr monatliches Abo um 9,99 Euro um Handelsblatt Live erweitern.