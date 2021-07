Hammer für die Wien-Wahl

Darunter gemischt hat dieStadtund deren im Rathaus ansässiger Presse- und Informationsdienst eine Motivationskampagne . Deren Ziel ist, am 11. Oktober eine höhere Wahlbeteiligung zu erzielen als zum Urnengang im Jahr 2010 zu verzeichnen war. Welche kandidierende Partei von einer höheren Wahlbeteiligung am meisten profitiert, können Politikwissenschafter wiePeter Filzmaierund andere Politik-Prognostiker, exakt einschätzen. #

Ebenso exakt zu sagen ist, dass der Auftrag für diese Informations- und Motivationskampagne der Stadt Wien an die von Heimo Hammer geführte Agentur Kraftwerk erging. Hammer und sein Unternehmen setzten sich bereits im vergangenen Juli im Pitch um diesen Auftrag durch. Dann entwickelte die Agentur Kommunikation, die sich um die Botschaft Stimmen statt Verstummen dreht. Betrachter der für diese Kampagne eingesetzten Werbemittel werden unverblümt gefragt: "Du lässt andere für dich entscheiden?" Die vom Auftraggeber und der Agentur gewählte visuelle Linie soll sich "in der Wahlzeit von den sonstigen Wahlplakaten & Co klar abheben und NichtwählerInnen ansprechen". Die in der Stadt verteilten Sujets decken, wie es dazu heißt, die "sechs wichtigsten Zielgruppen der Wien-Wahl 2015 ab".

Die Kampagne läuft bis zum Wahlsonntag am 11. Oktober. Der Media-Streuung erfolgt via Plakaten, Citylights, Rollingboards, Anzeigen, Advertorials, Kooperatione, Transport Media, interaktiven Citylights, Social Media-Flights via Facebook und YouTube, Kino, Radio, Online-Medien und mehr.

Credits:

Auftraggeber: Stadt Wien Presse- und Informationsdienst; Oliver Stribl, Martin Schipany, etc.

Agentur: Kraftwerk; Beratung: Angelika Hammer, Heimo Hammer; Creative Director: Jürgen Oberguggenberger; Art Director: Wolfgang Hatwieger, Jürgen Bohl; Idea Machine: Rainer Pototschnig; Interaktive Testimonials: Klaus Eberhartinger, Alex Scheurer;

Produktion: Film - lowfidelity; Fotografie: Oliver Topf; Virals: Ratka; Rest: Kraftwerk.