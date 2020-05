"Extant": Wundern über das Leben

Es sind eben andere Zeiten, in denen Molly Woods ( Halle Berry) lebt. Als sie ohne weiteres Zutun plötzlich in der 14. Woche schwanger ist, zieht sie die Möglichkeit eines göttlichen Eingriffes erst gar nicht in Erwägung. Nein, die Astronautin Woods ist sich sicher – bei der unbefleckten Empfängnis muss es sich um eine Verschwörung handeln.

13 Monate lang war sie zuvor auf Einzelmission im Weltall unterwegs. Der einzige Mensch, der ihr dabei begegnete, war ihr verstorbener Exfreund, als albtraumhafte Vision – und vom Anschauen wird man bekanntlich nicht schwanger. Zumindest soviel hat man immer schon gewusst.

" Extant" hat das Grundsetting einer geradezu klassischen Science-Fiction-Serie. In einer undefinierten, aber wohl nicht allzu weit entfernten Zukunft sprechen die Menschen mit hyperintelligenten Computern, sitzen in selbstfahrenden Autos und wagen sich immer weiter in das Weltall vor.