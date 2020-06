Im ORF-Wetterbericht sagte Christa Kummer: " Paris und Dublin können sich die Hände geben." (An diesem Tag war es in beiden Städten ähnlich heiß.) Die Hände. Lacht sich Warschau ins Fäustchen, weil die Temperatur dort angenehm kühler ist? Jedenfalls kratzt sich Gramatneusiedl wegen dieser Formulierung nachdenklich den Kopf. Die " Wien heute"-Moderatorin verabschiedete sich von ihrer Kollegin, die von auswärts berichtet hatte: "Danke für den Live-Bericht." Nun drehte sie sich zu den TV-Zuschauern: "Sie können live dabei sein, der ORF überträgt live." Warum so bescheiden? Man hätte hervorstreichen müssen, dass LIVE gesendet wird. Dieses Wort ist wichtig. Wie "exklusiv". "Vera exklusiv" macht das richtig. Vera hatte einmal sogar den extrem scheuen Winzer Leo Hillinger im Exklusiv-Interview. Die Gourmet-Kette Hofer bot übrigens "exklusive Reisen" zu Hillingers Weingut in Jois an. Dort verkauft Hillinger "exklusive Geschenkgutscheine". Die Wetterkamera von Jois, die ist überhaupt der Oberhammer: Sie sendet live und exklusiv. DIE Quoten müsste der ORF haben!