Gutscheinkaufhaus Dealzentrale.at

Gutschein-Shopping

Dealzentrale.at ist wiederum das Spin-Off von Dealzentrale.de. Derzeit sind dort Gutscheine von CityDeal, DailyDeal, Reduti, cooledeals, PromoZebra und DealTicket zu haben. Groupon-Shopping dreht sich um Rabatt-Angebote und Gutscheine von städtischen Anbietern. Dealzentrale.at bietet auch Gutscheine an, die in Webshops eingelöst werden können. Sie sind gesondert ausgewiesen. Dealzentrale.de ging am 1. Mai online. Beitreiber beider Plattformen ist Simon Brändle.



atmedia.at