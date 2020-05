Gut informiert

Die am Sonntag (3. März) in Kärnten und in Niederösterreich stattfindenden Landtagswahlen sorgen am Tag der Wahl für eine Schwerpunkt-Berichterstattung der heimischen TV-Sender: ORF 2 startet um 15.55 Uhr mit der mehrstündigen Live-Berichterstattung, Marie Claire Zimmermann und Tarek Leitner führen durch diese verlängerte "ZiB". Die erste Hochrechnung aus Kärnten wird um 16.00 Uhr, jene aus NÖ um 17.00 Uhr präsentiert. Weiters: Eine "ZiB 2 spezial" mit Armin Wolf startet um 21.50 Uhr, gefolgt von einer den Wahlen gewidmeten Ausgabe von "im Zentrum" (22.15).

ATV steigt in seine ebenfalls ausführliche Live-Strecke " ATV Meine Wahl: Landtagswahlen 2013" um 15.45 Uhr ein, geboten werden u. a. Hochrechnungen ( Kärnten 16.00/NÖ 17.00 Uhr) und Diskussionen mit den Klubchefs (16.20 bzw. 17.05 Uhr) sowie Reaktionen und Analysen. Puls 4 bietet ab 15.50 Uhr ein knapp zweistündiges "Wahl Spezial: Guten Abend Österreich". Um 18.00 Uhr folgen die "AustriaNews Spezial".