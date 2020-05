Gupta wechselt zu Videoplaza

Gupta ist seit zwölf Jahren mit dem Aufbau von Unternehmen in neuen Märkten beschäftigt. 2005 baute er Brightcove mit auf. Ab 2007 war er für die Präsenz und die Entwicklung des Unternehmens in Europa verantwortlich. Als Vorstandsmitglied von Videoplaza ist er für die Bereiche Marketing, Sales und Kundenpflege verantwortlich. An diese Agenden ist Guptas Ziel verknüpft den Marktanteil von Videoplaza auszubauen.



Portillo ist seit September 2012 Vice President New Business bei Videoplaza. Davor war sie von Mai 2011 bis September 2012 Strategic Partnerships Managerin bei Google/AdMob.



Flodh gehört als Vice President Products ebenfalls dem Videoplaza-Management an. Er begann 2007 als Head of Products bei TradeDoubler, avanciert 2008 zum Chief Technology Officer und gehörte ab 2011 dem TradeDoubler-Vorstand als CTO und Vice President Products an.



Gupta, Portillo und Flodh sollen des Wachstumskurs und Produktentwicklungspläne von Videoplaza "maßgeblich unterstützen".



Videoplaza eröffnete 2012 Niederlassungen in Madrid, Berlin und Singapur und ist damit in mittlerweile 25 Märkten weltweit operativ aktiv.



